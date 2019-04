Prinzessin Isabella (12) wird langsam erwachsen! Die Tochter von Prinzessin Mary (47) und Prinz Frederik (50) steht schon seit ihrer Geburt in der Öffentlichkeit. Die Fans der dänischen Royals konnten die Entwicklung des Mädchens also von Beginn an mitverfolgen. Am Sonntag feierte Isabella nun ihren zwölften Geburtstag. Zu diesem Anlass postete das Königshaus ein Foto, das beweist: Der Teenager sieht seiner Mama Mary immer ähnlicher.

"Heute ist der zwölfte Geburtstag ihrer Königlichen Hoheit, Prinzessin Isabella. Es ist eine Freude für das Kronprinzenpaar, anlässlich ihres Geburtstages neue Fotos von der Prinzessin zu teilen", lautete der Kommentar zu dem Bild auf dem offiziellen Instagram-Account der Königsfamilie. Den Schnappschuss von dem Geburtstagskind hat Mama Mary höchstpersönlich aufgenommen: Mit einem süßen Lächeln schaut die Blondine in die Kamera. Eines fällt dabei auf: Sie ist ihrer Mutter mittlerweile wie aus dem Gesicht geschnitten. Vor allem die Nase und die Lippen verraten: Isabella hat definitiv viele Gene ihrer Mama geerbt.

Schon im Januar begeisterte das Mutter-Tochter-Duo mit einem zuckersüßen Auftritt im Partnerlook. Beim Finale der Handball WM trugen die beiden ein blau-rotes Outfit. Die Glitzer-Spange im Haar rundete das Styling von Isabella und Mary ab und machte sie damit zu Fashion-Twins.

Getty Images Prinz Frederik von Dänemark mit seiner Familie

MEGA Prinzessin Isabella bei der Hubertusjagd 2018

Jesper Sunesen / Aller Media / MEGA Prinz Christian, Mary von Dänemark, Prinz Vincent, Prinzessin Isabella und Prinz Frederik

