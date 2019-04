Beim Blick in die Küche von Katie Price (40) stellt sich die Frage: Hat sie ihren Haushalt noch im Griff? Die Britin hat in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie trotz des Glamour-Images in Geldschwierigkeiten steckt. Ende vergangenen Jahres konnte sie in letzter Minute die Privatinsolvenz abwenden. Die Finanznot hinterließ allerdings Spuren an dem Haus des Ex-Boxenluders. So zeigt sich jetzt: Das kaputte Fenster in der Küche ist auch Wochen später nicht repariert.

Katie machte kürzlich auf ihrem Instagram-Account Werbung für Porridge. Mancher Fan war aber vor allem interessiert an dem Hintergrund: Der Reality-Star posierte nämlich in ihrer Küche. Am rechten Bildrand war gut zu erkennen, dass ein Fenster notdürftig mit Pappe und Klebeband geflickt ist – so sah die Scheibe allerdings bereits im Februar aus, wie ein anderer Social-Media-Beitrag damals verraten hatte. Und auch ein Fernsehteam hatte bereits Anfang des Jahres ein Fenster mit zersprungenem Glas gefilmt.

Angeblich ist Katies Sohn Harvey für die Schäden verantwortlich. Er leidet am Prader-Willi-Syndrom. “Wenn er Fenster zerbricht, werden die jetzt nur noch mit Pappe abgedeckt, weil es zu schwierig ist, sie ständig zu ersetzen”, sagte jemand aus Katies Umfeld dem britischen Mirror. Allerdings hatte die fünffache Mutter in der Vergangenheit auch mit leichten Messie-Anflügen und fragwürdiger Hygiene für Schlagzeilen gesorgt.

Getty Images Katie Price im Oktober 2016 in London

Instagram / officialkatieprice Katie Price, Model

SplashNews.com Katie Price

