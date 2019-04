Nach dem Feuer-Drama in Paris äußerte Natascha Ochsenknecht (54) in den sozialen Medien scharfe Kritik: Ihrer Meinung nach könnten die Spendengelder, die für den Wiederaufbau der Notre-Dame-Kathedrale gesammelt wurden, für deutlich sinnvollere Zwecke verwendet werden. Für ihr Posting bekam die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (63) reichlich Zustimmung, doch sie erntete auch einiges an Widerspruch. Natascha ist das aber offenbar völlig schnuppe!

Auf Instagram veröffentlichte die 54-Jährige am Ostersonntag ein Video, in dem sie auf die negativen Reaktionen antwortet. "Natürlich gibt es wieder Menschen, die immer was zu meckern haben", zeigte sich die Blondine unbeeindruckt von ihren Kritikern und schickte noch folgende Worte hinterher: "Scheiß drauf! Ich vertrete meine Meinung und ich stehe auch dazu."

Mit ihrem Clip richtete sich Natascha aber auch an jene Leute, die ihr nach dem Notre-Dame-Posting unterstützende Worte aussprachen. "Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es doch Menschen gibt, die so denken wie ich", zeigte sich die Dreifach-Mama dankbar für das positive Feedback und verabschiedete sich von ihren Followern schließlich mit herzlichen Ostergrüßen.

Stoyan Vassev / TASS Notre-Dame während eines schweren Brands, April 2019

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht im Dezember 2018

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht im Oktober 2018

