Sie ist das Aushängeschild der britischen Royals! Bereits seit 67 Jahren sitzt Queen Elizabeth II. (93) auf dem Thron und wird von ihrem Volk geliebt. Nicht zuletzt sicher auch, weil sie trotz ihres blauen Blutes einige Marotten vorzuweisen hat – und die machen das royale Oberhaupt eben menschlich und sympathisch. Typisch für die Queen ist es beispielsweise, dass sie während ihrer seit 72 Jahren andauernden Ehe mit Prinz Philip (97) nur selten dabei gesichtet wurde, wie sie mit ihrem Mann Händchen hält. Doch warum vermeidet das Paar derartige vertraut wirkende Gesten?

Im Gespräch mit der britischen Zeitschrift Radio Times erklärte der Royal-Biograf Gyles Brandreth, warum die Queen und Philip öffentlich nicht Händchen halten. Seiner Meinung nach halte das königliche Paar an "stoischen Werten" fest, die typisch für seine Generation seien. Auch betrachte Philip sich selbst eher als einen "pragmatischen denn als romantischen Charakter". Demgegenüber würde der Sohn von Elizabeth und Philip, Prinz Charles (70), einer moderneren Generation angehören, die von einer "romantischen Sicht" auf Zweisamkeit geprägt sei.

Dass das Paar sich in der Öffentlichkeit nicht an den Händen fasst, sei laut Brandreth allerdings kein Zeichen mangelnder Wertschätzung. Im Gegenteil: Vielmehr gelte in der Generation von Elizabeth und Philip gegenseitige Unterstützung als höchster Liebesbeweis.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Juni 2014 in London

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Mai 2017 in London

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Mai 2018 in Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de