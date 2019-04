Kampf der Traumpaare! Aktuell erobern gleich zwei Partnerschaften das deutsche Rampenlicht im Sturm: Sowohl Supermodel Heidi Klum (45) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) als auch das Bachelor-Pärchen Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange sorgen seit ihren Beziehungs-Outings für jede Menge Aufsehen. Im Promiflash-Interview wollte die Kuppelshow-Siegerin von einem vermeintlichen Liebeswettstreit allerdings nichts wissen: In Jennys Augen sind Andrej und sie das Traumpaar Deutschlands!

Vor Kurzem besuchte die 25-Jährige dieselbe Veranstaltung wie die Bald-Eheleute Heidi und Tom. Bei den About You Awards in München ließ es sich Promiflash deshalb natürlich nicht nehmen, die Zumba-Trainerin gleich mal mit dem inoffiziellen Paar-Wettbewerb zu konfrontieren: Was hält Jenny wohl davon, dass Heidi und Tom von einigen Fans als deutsches Traum-Duo gesehen werden? "Das deutsche Traumpärchen, das sind natürlich Andrej und ich", entgegnete die Brünette.

Obwohl sich Jenny von der Beliebtheitsskala wenig begeistert zeigte, bedeutete das nicht auch dasselbe für die Beziehung von Heidi und Tom an sich: "Die zwei sind schon süß. Ich mein, wenn die sich gefunden haben und sich lieben, warum nicht?", erklärte die TV-Beauty.

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Emmy Awards 2018

Instagram / dregold Bachelor Andrej Mangold und Jennifer Lange

