Eminem (46) hat den Drogen abgeschworen! Der Rapper hatte während der Dreharbeiten zu seinem Film "8 Mile" angefangen, täglich hohe Dosen an Schmerz- und Schlaftabletten zu sich zu nehmen. 2007 endete es dann in einer gefährlichen Überdosis, bei der der Musiker gerade so am Tod vorbeischrammte. Nach einigen weiteren Rückfällen und Klinikaufenthalten entschloss er sich zu einem Entzug und lebt bis heute drogenfrei.

Auf seinem Instagram-Account präsentiert Eminem stolz seinen Abstinenz-Chip in der geöffneten Hand, den er sich seit elf Jahren verdient. Diese Münze bekommen Menschen, die ihre Sucht erfolgreich bekämpfen, von ihrem Therapeuten oder in Hilfegruppen verliehen. "11 Years – still not afraid", schreibt der Bühnenstar zu dem Schnappschuss und bezieht sich auf seinen Hit "Not Afraid". In dem Song von 2010 verarbeitete er seine lange Drogenlaufbahn.

Auch Lena Dunham (32) kann einen solchen Erfolg verzeichnen. Drei Jahre lang war die Girls-Darstellerin abhängig von einem Beruhigungsmittel, bis sie vor einem Jahr den Absprung schaffte. "Ich habe schon viele coole Dinge in meinem Leben gemacht, aber nichts davon hat mir so viel Friede, Freude und so enge zwischenmenschliche Verbindungen gebracht", offenbarte die Schauspielerin über ihre drogenfreie Zeit.

Instagram / eminem Eminem mit seinem Abstinenz-Chip

Getty Images Eminem in New York

Instagram / lenadunham Lena Dunham, 2019

