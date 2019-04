Jetzt rechnet Giulie Santana ab! In der TV-Show Temptation Island war die Blondine in die Rolle der Verführerin geschlüpft und versuchte zusammen mit den anderen Single-Ladys, die vergebenen Männer in der Villa um den Finger zu wickeln. Dafür ließ die 21-Jährige sogar die Hüllen fallen! Schon in der ersten Folge sprang die Reality-Darstellerin oben ohne in den Pool. Doch trotz ihres Einsatzes ging sie am Ende ohne ein Rendezvous aus der Sendung – und das findet sie überhaupt nicht in Ordnung!

"Ich fand das so unfair von RTL, weil in meinen Augen haben Leute Dates bekommen, die mit den Jungs nicht so auf einer Wellenlänge waren", beschwert sich Giulie im Promiflash-Interview. Die Jura-Studentin vermutet, dass die Produktion ihr absichtlich ein Date verwehrte, um so auszutesten, wie sie darauf reagiert. Ihre Pleite kann sie sich jedoch auch damit erklären, dass sie am ersten Abend blank zog. "Weil da haben alle Männer gesehen: 'Okay, wow, die geht in die Vollen. Also die könnte schon echt eine Gefahr sein und wenn unsere Freundinnen sehen, dass wir mit der ein Date haben, das könnte für ordentlich Stress sorgen'", vermutet Giulie.

Obwohl sich die Münchnerin recht offen in das Flirt-Abenteuer stürzte, hätte sie es nach eigener Aussage nicht bis zum Sex kommen lassen. "Ich gehe dort mit der Einstellung rein: Wenn sich dort etwas entwickeln sollte, dann würde es beim Küssen bleiben beziehungsweise beim heißen Flirten", hatte Giulie vor einigen Wochen Promiflash verraten. Sie würde sich allerdings nicht wegen der Kameras zurückhalten, sondern aus Respekt vor den Freundinnen der Männer.

Instagram / itsgiulie Giulie Santana, Reality-Star

Instagram / itsgiulie "Temptation Island"-Giulie Santana

Instagram / itsgiulie Giulie Santana, Reality-TV-Star

