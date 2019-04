Was Katie Holmes (40) wohl zu diesen Bildern sagen wird? Jamie Foxx (51) verbrachte jetzt einen Tag mit seiner zehnjährigen Tochter Anelise und deren Mutter Kristin Grannis, mit der er sich das Sorgerecht teilt. Anscheinend versteht das einstige Paar sich so gut, dass es sich auch ein Tag lang im Disneyland in Kalifornien amüsieren kann, ohne sich dabei in die Haare zu kriegen. Auf den neuesten Schnappschüssen wirken alle Beteiligten, als ob sie viel Spaß hatten!

Es hat absoluten Seltenheitswert, dass man den 51-jährigen Oscar-Gewinner und die 42-jährige Pressesprecherin zusammen sieht. Doch für ihr gemeinsames Töchterchen scheinen sich die beiden zusammenzuraufen. Etwas früher im April soll Jamie den beiden Grazien sogar ein neues Zuhause in Los Angeles gekauft haben – angeblich in einem Wert von 1,7 Millionen Dollar, wie der National Enquirer ausführte.

Jamie genoss den Disneyland-Aufenthalt sichtlich. Ein besonderes optisches Highlight stellten seine hellblau-weißfarbenen Off-White-Sneaker dar, die er zu seinem ansonsten in schwarz gehaltenen Outfit samt Beanie kombinierte. Wie ein ganz normaler Vater hatte der Hollywood-Star auch eine Kamera dabei, um die glücklichen Momente mit seiner Kleinen festzuhalten.

Snorlax /Marksman/ MEGA Jamie Foxx im April 2019 im Disneyland

Snorlax /Marksman/ MEGA Jamie Foxx und seine Freunde haben Spaß im Disneyland im April 2019

Snorlax /Marksman/ MEGA Jamie Foxx im April 2019 im Disneyland

