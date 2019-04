Dieter Bohlen (65) hat seine Familie um ein Mitglied erweitert. Der Pop-Titan ist bisher Vater von insgesamt sechs Kindern – nun ist ein weiterer Schützling dazugekommen. Nein, Freundin Carina ist nicht heimlich schwanger gewesen – sie hat damit eher weniger zu tun. Dieter hat sich und seinen Liebsten einen Wunsch erfüllt und einen Hund gekauft. Stolz präsentiert der frischgebackene Doggo-Daddy den flauschigen Neuzugang im Netz und verrät, dass er ihn gerne Kollegah (34) nennen würde.

"Wir haben lange gesucht. Eine richtige Kampfmaschine musste her, der meine Kinder beschützt. Natürlich ein Mann, ist ja klar", teilt der 65-Jährige via Instagram mit und fügt schmunzelnd hinzu: "Wir hatten an sowas im Kollegah-Style gedacht. Wir überlegen auch noch, ob wir ihn nicht Kollegah nennen." Letztlich scheint jedoch ein anderer Name das Rennen gemacht zu haben: Der Vierbeiner heiße von nun an Rocky, höchstwahrscheinlich in Anlehnung an Film-Boxlegende Rocky Balboa.

Während Dieters Community nach seiner Ankündigung wohl ein echtes Muskelpaket auf vier Pfoten erwarten dürfte, muss der Sänger seine Fans enttäuschen. "Ich zeig euch jetzt mal die kleine Kampfmaschine", weckt er die Neugier seiner Follower – und hält anschließend, bis über beide Ohren grinsend, einen putzigen, schneeweißen Malteser-Welpen in die Kamera.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlens Hund Rocky

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlens Hund Rocky an Ostern 2019

