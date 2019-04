Es könnte jeden Tag soweit sein: Prinz Harry (34) und seine Herzogin Meghan (37) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Doch bei dem royalen Rebellen-Paar läuft alles anders, als bei den vorherigen Geburten in der britischen Königsfamilie. So soll es aus Insider-Kreisen zum Beispiel heißen, Meghan wolle eine weibliche Ärztin für die Geburt und eine US-Nanny für Baby Sussex. Nun sorgt die Enthüllung eines Eingeweihten erneut für Gerüchte: Die Ex-Suits-Schauspielerin will den royalen Sprössling angeblich in einem Magazin enthüllen.

Das britische Königshaus folgt einem strengen Hofprotokoll. Dieses besagt auch: Wenige Stunden nach der Geburt wird das Neugeborene noch auf den Stufen des Krankenhauses der Presse präsentiert. Ein Insider hat gegenüber new! Magazine aber nun verraten, Meghan habe da etwas mit mehr Glamour im Sinn. Der royale Sprössling soll stattdessen auf der Titelseite der amerikanischen Fashion-Bibel erscheinen. "Sie ist in Kontakt mit der Vogue, um ein exklusives Fotoshooting mit ihr und dem Baby zu organisieren", soll die Quelle offenbart haben. Wenig überraschend: Die Queen (93) soll not amused sein. "Der Palast ist wütend, dass er nur durch einen königlichen Helfer von ihren Plänen erfahren hat", so der Insider.

Ein Sprecher der Duchess of Sussex habe diese Gerüchte laut Mirror aber nun abgewiesen: Es gäbe "keine Pläne für irgendein Fotoshooting mit der Vogue." Sollten sich die Gerüchte aber dennoch bewahrheiten, dürfte sich vor allem eine freuen: Anna Wintour (69). Der Fashion-Guru wollte zuvor schon Herzogin Kate für die Titel-Seite ihres Modemagazins gewinnen. Doch diese lehnte ab und zog somit die Missgunst der Journalistin auf sich.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day 2019

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Commonwealth Day 2019 in London

