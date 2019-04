Seit 14 Jahren sind Prinz Charles (70) und Herzogin Camilla (71) bereits miteinander verheiratet. Nachdem die beiden jahrelang eine heimliche Affäre gehabt haben sollen, gab der Thronfolger seiner Jugendliebe Camilla am 9. April 2005 schließlich das Ja-Wort und ist seither glücklich mit ihr verheiratet. Seinen 14. Hochzeitstag beging das royale Paar nun vor wenigen Wochen ganz feierlich in seinem Wohnsitz in Nordirland. Für die zahlreichen Glückwünsche ihrer Fans bedankten sich der 70-Jährige und seine Frau wenig später in den sozialen Medien!

Ihren Jahrestag feierten Prinz Charles und Camilla in der nordirischen Hauptstadt Belfast, wo sie neben der Wiedereröffnung des frisch renovierten Familiensitzes Hillsborough Castle auch gleich noch auf ihren Hochzeitstag mit den anwesenden Gästen anstießen. Allen anderen Fans ließen sie über ihren offiziellen Instagram-Kanal ihren Dank für die Gratulationen ausrichten. "Danke für eure herzlichen Glückwünsche zum Hochzeitstag des Prince of Wales und der Herzogin von Cornwall", schrieb der Palast zu einer Aufnahme der Turteltauben, auf der sich die zwei verliebt anlächeln.

Schon bei der Wiederöffnungsfeier von Hillsborough Castle hatte Charles gegenüber den Besuchern seine tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht: "Meine Damen und Herren, ich bin Ihnen allen äußerst dankbar, dass Sie so einen langen Weg auf sich genommen haben, um unseren Hochzeitstag zu feiern", wandte sich der 70-Jährige in seiner Rede an die Gäste.

Hugo Burnand/Pool/Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla bei ihrer Hochzeit im April 2005

Getty Images Camilla und Prinz Charles auf Schloss Hillsborough

WENN.com Prinz Charles, britischer Thronfolger

