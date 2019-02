Bahati Venus könnte momentan nicht glücklicher sein! In den vergangenen Monaten war es ruhig um die Ex-Freundin von Richard Lugner (86) geworden. Die Veröffentlichung ihrer Single "Nice" liegt bereits anderthalb Jahre zurück. Doch privat scheint es bei der Musikerin dafür umso besser zu laufen: Gegenüber Promiflash verrät die brünette Beauty nicht nur, dass sie glücklich vergeben ist – das Reality-Sternchen erwartet sogar Nachwuchs!

Am Valentinstag wurde Bahati auf einem Social-Media-Foto des Choreografen Ivan Fox verlinkt. Darauf wirken die beiden äußerst vertraut. Auf Promiflash-Nachfrage bestätigt die Sängerin nun, dass der Tänzer vor einiger Zeit ihr Herz erobert hat. Die beiden kennen sich bereits seit 2014. "Wir haben uns sofort gut verstanden und verbringen seither beruflich und privat sehr viel Zeit miteinander. Am Schönsten ist es doch, wenn die Liebe ganz unverhofft kommt! Wir schätzen einander sehr und sind sogar in freudiger Erwartung", lässt die ehemalige Adam sucht Eva-Teilnehmerin die Baby-Bombe platzen. Nähere Details zu ihrer Schwangerschaft möchte sie jedoch noch nicht verraten.

Bahati erklärt allerdings, dass sie aktuell überglücklich ist. "Ich kann euch sagen, dass Ivan und ich sehr lange darauf hingearbeitet haben. Für mich erfüllt sich mein größter Wunsch und wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft", fiebert sie auf die Geburt ihres Kindes hin.

Instagram / ivann_fox Ivan Fox und Bahati Venus

Instagram / bahativenus Bahati Venis in Ägypten

RTL / Stefan Gregorowius Bahati Venus bei DSDS 2017

