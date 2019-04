Tatjana kam in der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel noch einmal mit dem Schrecken davon! Zusammen mit Dauerwacklerin Lena musste das Nachwuchs-Model in der Entscheidung zittern – wurde letztendlich aber von Gast-Jurorin Paris Hilton (38) gerettet: Sie überreichte der 21-Jährigen die Wildcard und ermöglichte der Leipzigerin so das Weiterkommen. Auf viele andere Mädchen, die in der Vergangenheit mithilfe des Jokers in die nächste Runde kamen, wartete allerdings schon kurz darauf der Exit. Wird sich nun auch Tatjana bald von der Modelvilla verabschieden müssen?

Dieses Schicksal ereilte unter anderem die ehemaligen Teilnehmerinnen Catharina (19) und Joelle: Sie wurden nur eine Woche nach ihrer Wildcard aus dem Wettbewerb geworfen. Auch Modelmama Heidi Klum (45) betonte während der letzten Entscheidung bereits, dass es eng für Tatjana werden könnte. "Diese Woche bist du ans Set gekommen und ich konnte nichts von deiner Energie spüren", bedauerte das Topmodel. "Du warst verunsichert, dein Ausdruck hat gefehlt und die Posen haben auch nicht wirklich gesessen." Tatjana wolle dennoch versuchen, positiv zu bleiben, wie sie gegenüber Red erklärte. "Kann vorkommen, darf aber nicht passieren. Besonders nicht in den letzten Wochen, wo jetzt Endspurt angesagt ist", erklärte die Schülerin.

In der nächsten Runde werden die verbliebenen acht Kandidatinnen wieder von einem berühmten Juror überrascht: Bill Kaulitz (29) wird Heidi bei der kommenden Entscheidung unterstützen und sich ganz genau anschauen, wie sich die Mädels als Dragqueens auf der Bühne präsentieren. Ob Tatjana den Musiker mit ihrer Performance von sich überzeugen kann?

Getty Images Heidi Klum im März 2019 in Hongkong

Anzeige

Instagram / tatjana.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Tatjana

Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz im Februar 2019 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de