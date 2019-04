Ein neuer Meilenstein bei den Claßens! Die Web-Stars Bibi (26) und Julian (26) hatten mit ihrer Verlobung, Hochzeit und der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes zuletzt schon viele Gründe zu feiern. Nun kann sich eines der Elternteile des kleinen Lio aber besonders freuen. Der im Oktober 2018 geborene Hosenmatz macht erste Sprechversuche – und kann offenbar einen seiner Erzieher nun sogar ansprechen!

In einem neuen Video auf YouTube beantwortete Bibi ihren Fans alle möglichen Fragen. Ein Abonnent wollte von der Influencerin wissen, ob deren Sohnemann optisch eher nach ihr oder nach Familienvater Julian komme. Die 26-Jährige musste sich eingestehen, dass ihr Lio wohl doch eher seinem Dad ähnlich sieht. Das fand die junge Mutter im Grunde gar nicht so witzig, denn: "Er sieht dir ähnlich und sagt 'Papa'. Das findest du schön, ne?", sprach sie ihren Mann humorvoll und doch leicht geknickt an. Das heißt dann wohl, dass sich Julian bereits an süßen Zurufen seines Söhnchen erfreuen kann.

Ob "Papa" auch tatsächlich Lios erstes Wort ist, verriet das Paar zwar nicht – dafür hatten es bereits vor Wochen ein paar Details über die Entwicklung ihres Sprösslings preisgegeben: "Er lernt jetzt seine Körperteile kennen. Und er will auch gar keinen Schnuller mehr, er steckt sich nur noch seine Faust in den Mund. Er liebt es auch, vor dem Spiegel zu stehen und sich selbst anzugucken", hatte Bibi in einem anderen YouTube-Clip bereits verraten.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen und ihr Sohn in Dubai

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinem Sohn vorm Eiffelturm im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen und ihr Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de