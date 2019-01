Bei Bibi Claßen (25) ist aktuell jeder Tag ein Abenteuer! Am 4. Oktober brachte die YouTuberin ihr erstes Kind auf die Welt. Seitdem dreht sich im Leben der Social-Media-Queen und ihres Ehemannes Julian (25) alles um ihren Sohn. Im Netz verraten die Promi-Eltern nun, dass ihr kleiner Mann sie tagtäglich mit neuen Entwicklungsschritten verblüfft: Doch was kann ihr Nachwuchs jetzt schon alles?

In ihrem aktuellen YouTube-Video erklärt Bibi stolz, dass sich ihr Knirps aktuell in der dritten Entwicklungsphase befindet. In diesen Wochen lernen Babys in kurzer Zeit ganz viel dazu. Das kann die 25-Jährige auch bei ihrem Sohn beobachten: "Seit ein paar Tagen fängt er immer an, seine Hand so vor sich zu nehmen und beobachtet die einfach die ganze Zeit. Er lernt jetzt seine Körperteile kennen. Und er will auch gar keinen Schnuller mehr, er steckt sich nur noch seine Faust in den Mund. Er liebt es auch, vor dem Spiegel zu stehen und sich selbst anzugucken", berichtet die Netzbeauty. Außerdem mache ihr Nachwuchs mittlerweile schon so viele Gesichtsausdrücke, dass er durch seine Mimik spielend leicht signalisieren kann, wie es ihm in diesem Moment geht. Damit verzaubert er seine berühmte Mama auch regelmäßig: "Er lacht auch schon richtig laut", schwärmt die Blondine.

Auch Papa Julian ist von den Fortschritten seines Sohnes total begeistert: "Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass er so Geräusche nach macht. Auch die Griffe nach Dingen werden immer bewusster", berichtet er beeindruckt. Mit den wachsenden Fähigkeiten ihres Kindes gehen aber auch neue Herausforderungen für die jungen Eltern einher. "Dadurch, dass er generell viel mehr wahrnimmt, viel besser sehen kann und viel länger wach ist, muss man ihn natürlich viel mehr beschäftigen. Er will einfach immer mit dabei sein", erklärt Bibi.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Baby

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian Claßen mit ihrem Sohn

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinem Sohn

