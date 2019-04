Michael Wendler (46) hat wieder richtig Lust zu performen! Statt mit Musik sorgte der Sänger in den vergangenen Monaten hauptsächlich mit seiner Beziehung zu der 28 Jahre jüngeren Laura für Gesprächsstoff. Doch das soll sich jetzt ändern. Im Mai wird der Schlager-Star wieder auf dem Ballermann unter der Sonne Mallorcas auftreten: Auch ein zweites Konzert in den USA ist geplant – und zwar in keiner geringeren Stadt als New York!

In einem Instagram-Clip überraschte der 46-Jährige seine Follower am Mittwoch mit den folgenden Worten: "Heute geht es nach New York. Denn ich plane im nächsten Jahr ein großes Fan-Konzert in New York." Er wolle gemeinsam mit seiner Laura ins Flugzeug steigen, um sich in der Metropole am Hudson River ein paar Locations anzuschauen. "Laura war noch nie da. Sie ist sehr, sehr neugierig, wie New York so ist. Ich kann nur sagen: Mega-City", schwärmte der "Sie liebt den DJ"-Interpret.

New York ist nicht die erste amerikanische Stadt, in der Michael auftritt. So gab der Goodbye Deutschland-Star bereits im März in den Staaten ein Konzert. In einem anderen Video verriet der Entertainer: "Mein erstes Konzert in Cape Coral war ein Riesenerfolg. Wir waren ausverkauft. 250 Amerikaner und 250 Deutsche waren da." 50 bis 60 Fans seien wegen des Events extra aus Deutschland eingeflogen.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im April 2019 in Florida

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und seine Laura im April 2019 im Flieger nach New York

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im April 2019 in New York

