Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26) zeigen sich ihre gegenseitige Liebe gerne mit extravaganten Geschenken: Erst am Valentinstag hatte der Rapper seine Freundin mit einem von Kerzen gesäumten Laufsteg mit drei Rosenbögen in Herzform überrascht. Der jüngste Kardashian-Jenner-Spross sah sich nun offenbar gezwungen, diese Überraschung zu übertrumpfen: Für den bevorstehenden Ehrentag ihres Herzbuben ließ sich Kylie nun ein Geburtstagsgruß der besonderen Art einfallen!

Glückwünsche via Instagram sind offenbar von gestern, zumindest bei Kylie – sie wählte den analogen Weg: An einer der belebtesten Kreuzungen in Los Angeles befindet sich nun in mehreren Metern Höhe eine Werbetafel mit den Worten "Happy Birthday, Daddy" und "Love, Mommy & Stormi (1) XO". Neben diesen Worten prangt ein Portrait-Foto von ihrer gemeinsamen Tochter Stormi Webster und ein weiteres Bild der Milliardärin mit der Einjährigen.

Dieser XXL-Geburtstagsgruß war aber längst nicht die einzige Überraschung, die Kylie für ihren Travis organisiert hatte. Am Donnerstag schmiss sie für das Geburtstagskind eine Avengers-Mottoparty. Nach den Fremdgehgerüchten des Hip-Hoppers scheint damit endlich bewiesen: Zwischen den Eltern läuft es wieder richtig gut.

MEGA Geburtstags-Werbetafel von Kylie Jenner für Travis Scott

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im Mai 2018

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im April 2019

