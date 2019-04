Waren Kourtney Kardashian (40) und Scott Disick (35) bereits in einem früheren Leben ein Paar? Obwohl sich die 40-Jährige und der Reality-Star 2015 nach neun gemeinsamen Jahren voneinander trennten, verbindet sie bis heute ein enges und freundschaftliches Verhältnis. Dieses existierte scheinbar schon, bevor sie sich überhaupt kennengelernt haben. Ein Guru hat den beiden nun nämlich offenbart, dass sie seelenverwandt sind!

In einem neuen Keeping up with the Kardashians-Trailer erzählt Kourntey ihren Schwestern Kim (38) und Khloe (34), was der Schamane Mas Joko während eines Bali-Trips zu ihr und Scott sagte. "Scott kam rein und dieser Typ sagte, dass wir Seelenverwandte seien und schon in einem früheren Leben zusammen waren. Er erklärte, wir müssen uns entscheiden, ob wir zusammen sein wollen oder nicht", so die 40-Jährige. Kourtney und Scott seien nach dieser Offenbarung geschockt gewesen. Auch Khloe und Kim scheinen von dieser Nachricht sichtlich überrumpelt. "Ich bin so überrascht von Kourtneys Zusammenfassung, denn Kim und ich haben emotional gar nichts von unserer Sitzung damals mitgenommen", erklärt die 34-Jährige in dem Vorschau-Clip.

Obwohl die Beziehung von Kourtney und Scott in die Brüche ging und Scott mittlerweile glücklich mit Sofia Richie (20) liiert ist, sind die beiden immer noch gute Freude und unternehmen viel zusammen. Auch ihre drei Kinder Mason, Penelope und Reign ziehen sie gemeinsam groß.

Getty Images Kourtney Kardashian, Geschäftsfrau

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Reality-Star

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie bei der Eröffnung der Maddox Gallery in Los Angeles

Anzeige

Glaubt ihr auch, dass Scott und Kourtney seelenverwandt sind? Ja, auf jeden Fall! Nein, nicht wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de