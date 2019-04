Weniger ist manchmal eben mehr – zumindest, was die Kleidung von Model Emily Ratajkowski (27) angeht. Die US-Amerikanerin mit polnischen Wurzeln ist bekannt dafür, ab und an gerne einmal blank zu ziehen. Nicht nur in Kampagnen und Musikvideos, sondern auch vor der Filmkamera wie etwa in dem Thriller "Gone Girl" macht die Schönheit mit den dunklen Haaren eine hervorragende Figur. Jetzt zeigt sie sich ihren Fans mit einer unglaublichen XS-Taille und einem Waschbrettbauch zum Niederknien!

In ihren neuesten Instagram-Posts präsentiert sich die braungebrannte Emily in einem schlichten, schwarzen Sport-BH, einem dazu passenden schwarzen Minirock, der ihre superschlanke Körpermitte umschmeichelt, sowie einem lässig darüber geworfenen Nadelstreifenblazer. Ganz schön sexy! Ganz besonders, weil der Look ihren beneidenswerten Bauch freilegt, an dem wirklich kein Gramm Fett zu viel zu finden ist. Und mit der Business-Jacke kombiniert, wurde der knappe und sportliche Look gleich ausgehfähig – vergoldet durch eine Kette mit einem Anhänger in Schlangenform.

Doch nicht nur vor der Kamera ist Emily ein echter Hingucker, auch am Designtisch beweist die junge Frau, dass sie einiges auf dem Kasten hat. Seit November 2017 betreibt sie die eigene Modelinie Inamorata, die neben Bikinis mittlerweile auch Unterwäsche herausbringt.

SplashNews.com Sebastian Bear-McClard und seine Frau Emily Ratajkowski in New York City

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, April 2019

Anzeige

PG/BauerGriffin.com / MEGA Emily Ratajkowski in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de