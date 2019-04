Jennifer Lange steht hinter ihrem Liebsten! Am Sonntag feierte Andrej Mangold (32) sein Comeback im Basketball-Sport. Mit seinem neuen Verein Frankfurter Skyliners heimste der Bachelor einen 71:60-Sieg gegen seine ehemalige Bonner Mannschaft ein. Obwohl Andrej nur einen 77-Sekunden-Einsatz auf dem Spielfeld hatte, war dies in seinen Augen ein voller Erfolg. Klar, dass bei dem erstem Spiel nach Andrejs verletzungsbedingter Pause auch Freundin Jenny am Spielfeldrand die Daumen drückte – und das sogar im Fan-Outfit!

Vor dem Match hatte Andrej ein süßes Pic von Jenny in seiner Instagram-Story gepostet: Darauf war zu sehen, dass seine Auserwählte ihn auch optisch unterstützte, indem sie ein Trikot von ihm trug. Gekleidet in ein dunkelblaues Shirt mit der Nummer 28 auf dem Rücken lächelte die Zumba-Trainerin in die Kamera. Andrej war total begeistert von ihrem Support und kommentierte das Bild mit einem: "Oh yeah, Babe."

Wegen Andrejs Basketball-Karriere in Frankfurt dürften die Turteltauben derzeit nicht allzu viel Zeit füreinander in ihrer gemeinsamen Wohnung in Bonn haben. Im Gespräch mit Promiflash gab Jenny vor Kurzem zu, dass ihr das gar nicht so leicht falle. "Vor ein paar Tagen war ich zwei Tage von ihm getrennt und da war das Vermissen so stark, dass ich direkt nach Frankfurt gefahren bin, um ihn wiederzusehen", sagte sie.

