Marnie Simpson (27) kann ihren wachsenden Baby-Bauch nicht mehr verstecken! Die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin hatte in den vergangenen Jahren mit exzessiven Partys und ausschweifendem Alkoholkonsum für Schlagzeilen gesorgt. Umso überraschender war die Nachricht am Montag, dass die Influencerin ihren ersten Nachwuchs erwartet. Die TV-Persönlichkeit ist bereits im vierten Monat schwanger – und diesen Umstand kann sie nun auch nicht mehr verbergen!

An dem Tag, an dem die 27-Jährige die Baby-Bombe platzen ließ, wurde sie an einer Tankstelle in London dabei gesehen, wie sie entspannt ihr Auto aufgetankt hat. Diese Fotos, die Mirror vorliegen, zeigen, dass Marnie auch als werdende Mama noch stylish unterwegs ist: Ihre runde Baby-Kugel betonte sie mit einem hautengen violetten Midi-Kleid. Dazu trug sie eine schwarz-weiß gestreifte Schirmmütze und schwarze Slipper.

Für den Reality-Star ist seine Schwangerschaft ein großer Segen: Aufgrund ihres jahrelangen Alkoholkonsums war Marnie sich sicher, niemals Kinder bekommen zu können. Umso größer war die Freude, dass es doch geklappt hat. Vater ist ihr Freund Casey Johnson.

