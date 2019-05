Es war der wohl wichtigste Tag seiner Karriere! Am 29. April 2011 stand für Hugo Burnand ein ganz besonderer Auftrag auf dem Programm: Der französische Fotograf sollte auf der Hochzeit von Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) die offiziellen Porträts schießen. Die weltbekannten Aufnahmen zeigen das royale Brautpaar mit verschiedenen Familienmitgliedern und den Blumenkindern. Letztere stellten Hugo offenbar vor eine besondere Herausforderung!

Im Gespräch mit dem Magazin Town & Country ließ der Franzose den großen Tag Revue passieren, an dem er die weltweit bekannten Fotos der royalen Hochzeit geschossen hatte. Dabei verriet er, dass es nicht einfach gewesen sei, die sechs Blumenkinder im Alter von drei bis zehn Jahren beim Posieren bei Laune zu halten. "Es gab Gummibärchen, viele Gummibärchen", offenbarte Hugo den Trick, mit dem er die Kinder schließlich habe in Schach halten können. Zugleich betonte er, dass die Kids an diesem Tag natürlich auch mit gesunden Speisen versorgt worden seien.

Die Blumenkinder schienen für Hugo am royalen Hochzeitstag aber nicht die einzige Herausforderung gewesen zu sein. So verriet der Franzose, dass ihm auch die Lichtverhältnisse einen besonderen Kniff abverlangt hätten: Um eine perfekt beleuchtete Aufnahme schießen zu können, habe er im Vorfeld "eine chinesische Laterne an der Decke" montiert.

Getty Images eins der Fotos von Hugo Burnand

Anzeige

Getty Images Hugo Burnand im April 2011 in London

Anzeige

Getty Images Hugo Burnand im April 2011 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de