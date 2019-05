Am Freitag wird es besonders sinnlich auf der Let's Dance-Tanzfläche zugehen – die verbliebenen Kandidaten tanzen nämlich zu bekannten Liebesliedern! Nachdem bereits die besten Hits der Achtziger und Neunziger Motto in der beliebten Show waren, darf nun also geschmachtet werden. Ob die kommende Episode wohl ähnlich emotional werden wird wie die fünfte? Zumindest steht nun schon fest, zu welchen Lovesongs Barbara Becker (52), Benjamin Piwko (39) und Co. performen werden!

Spannend wird sicherlich der Auftritt von Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32) werden. Das Duo versucht, an seine bisherige Erfolgsserie mit einem Tango zu "Jalousie" von Jacob Gade anzuknüpfen, wie RTL bekannt gegeben hat. Evelyn Burdecki (30), die es in der vergangenen Show erstmals schaffte, auch den kritischen Juror Joachim Llambi (54) von sich zu überzeugen, wird mit Evgeny Vinokurov eine flotte Salsa zu "Amores Como El Nuestro" von Jerry Rivera aufs Parkett legen. Der gehörlose Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson (36) tanzen Jive – ein schneller, lateinamerikanischer Tanz zu dem recht ruhigen Liebeslied "Don't Speak" von No Doubt.

Oliver Pocher (41) fiel bis dato mit seinen humorvollen Performances auf. Und die Song-Auswahl lässt schon erahnen, dass es auch in dieser Woche so weitergehen könnte: Mit der Profitänzerin Christina Luft (29) wird er bei einem Cha-Cha-Cha zu "Relight My Fire" von Take That über die Bühne schweben. Schließlich gibt es auch zwei Contemporarys zu sehen: GZSZ-Darstellerin Ulrike Frank (50) und der Ex-Handballer Pascal Hens (39) versuchen sich mit ihren jeweiligen Partnern an dem zeitgenössischen Tanz zu "Sailing" von LYO und "You Are The Reason" von Calum Scott.

Alle Tänze und Songs auf einen Blick:

Barbara Becker und Massimo Sinato, Paso Doble zu "You've Got The Love" von Florence + The Machine

Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson, Jive zu "Don't Speak" von No Doubt

Ella Endlich und Valentin Lusin, Tango zu "Jalousie" von Jacob Gade

Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov, Salsa zu "Amores Como El Nuestro" von Jerry Rivera

Nazan Eckes (42) und Christian Polanc (40), Charleston zu "Five Foot Two, Eyes Of Blue" von Art Landry

Oliver Pocher und Christina Luft, Cha-Cha-Cha zu "Relight My Fire" von Take That

Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (32), Jive zu "Part Time Lover" von Stevie Wonder (68)

Ulrike Frank und Robert Beitsch (27), Contemporary zu "Sailing" von LYO

Pascal Hens und Ekaterina Leonova (32), Contemporary zu "You Are The Reason" von Calum Scott

