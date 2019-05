Lange soll es nun nicht mehr dauern, bis Sarafina Wollny (24) und Langzeit-Partner Peter Heck (26) endlich Mann und Frau sind. Obwohl das Reality-TV-Traumpaar bereits seit über sieben Jahren verlobt ist, lässt die Hochzeit noch auf sich warten. In diesem Jahr wollen die Turteltauben aber endlich den großen Schritt wagen – dabei lassen sie sich sogar von einem TV-Team begleiten! Haben die beiden jetzt etwa schon Muffensausen, wenn sie an ihren großen Tag denken?

Promiflash hat die Bald-Eheleute beim Bild-Renntag 2019 getroffen und sie nach ihrem Nervenkostüm so kurz vor ihrer Trauung gefragt: "Wir sind in vollen Hochzeitsvorbereitungen, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Umso näher der Tag rückt, umso nervöser wird man auch", gestand Sarafina. Zweifel an der baldigen Eheschließung kommen den beiden aber nicht. "Wir sind schon so lange zusammen und da sollte man auf jeden Fall den Schritt auch wagen", lächelte Peter jeden Anflug von kalten Füßen weg.

Wann genau sich die beiden das Jawort geben ist aber noch nicht bekannt – die neugierigen Fans müssen sich also noch gedulden. "Bitte habt Verständnis dafür, dass wir das Datum noch nicht bekannt geben möchten", erklärte sich die Blondine auf Instagram ihren Followern.

Promiflash Sarafina Wollny und Peter Heck

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Peter Heck

Facebook / sarafina.wollny Sarafina Wollny, Tochter von Silvia Wollny

