Ein richtig harter Kampf! Aktuell läuft die heiß ersehnte achte Staffel Game of Thrones wöchentlich mit einer neuen Folge an – und versetzt die Fans der Fantasy-Serie regelmäßig in Schnappatmung. In der zuletzt veröffentlichten dritten Folge, "Die lange Nacht", warteten ganze 82 Minuten nervenzerreißende Spannung auf die Zuschauer. Eine im Nachhinein viel diskutierte Kampfszene sei dabei besonders schwer gewesen, verrät nun ein "Game of Thrones"-Darsteller.

+++ ACHTUNG, SPOILER! +++

Kurz bevor der Nachtkönig (Vladimir Furdik, 48) den wartenden Brandon Stark (Isaac Hempstead-Wright, 20) töten kann, taucht dessen Schwester Arya Stark (Maisie Williams, 22) auf, springt ihn an, wird von ihm in der Luft an der Gurgel gestoppt – versetzt dem Bösewicht aber dennoch einen tödlichen Dolchstoß. Diese Szene sei laut Nachtkönig-Darsteller Vladimir kompliziert gewesen. Wie er dem Hollywood Reporter erklärt, sei Maisie in einer Halterung gebunden gewesen und musste bestimmt 15 Mal auf ihn zuspringen: "Wir mussten viel Energie für diese spezielle Szene aufwenden. [...] Wenn du eine falsche Bewegung machst – wenn du sie nicht richtig greifst – kann sie sich verletzen. Also stand ich unter Druck und sie stand unter Druck."

Auch sonst sei das für Vladimir keine einfache Szene gewesen: "Es war sehr, sehr schwierig. Wir sind sehr gute Freunde. Wir kennen uns. Es war nicht einfach für mich, so zu tun, als würde ich sie verletzen." Wie gefiel euch der Moment, der die Schlacht um Winterfell beendet hat? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Nicky Nelson/ WENN "Game of Thrones"-Logo

Game of Thrones, HBO Der Nachtkönig in "Game of Thrones"

Supplied by WENN.com Maisie Williams als Arya Stark in der dritten "Game of Thrones"-Staffel

