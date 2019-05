Große Freude im britischen Königshaus: Herzogin Meghan (37) und ihr Mann Prinz Harry (34) sind zum ersten Mal Eltern geworden! Vor wenigen Stunden hat der jüngste Spross der Royals das Licht der Welt erblickt. Auf erste Fotos oder gar die Verkündung des Namens warten die Fans seitdem jedoch vergeblich. Doch wann werden Meghan und Harry – laut königlicher Etikette – ihren Nachwuchs zum ersten Mal zeigen und seinen Rufnamen verraten?

So lief es bei George ab:

Schaut man auf die vergangenen Jahre zurück, dürften zumindest die ersten Bilder des Mini-Blaublüters nicht lange auf sich warten lassen: Nur einen Tag nach seiner Geburt am 22. Juli 2013 wurde Prinz George (5) das erste Mal von Fotografen abgelichtet. Seine Eltern Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) posierten mit ihm auf den Stufen den Krankenhauses – und verzauberten ihre Bewunderer schon am 24. Juli mit der Verkündung seines Namens.

So lief es bei Charlotte ab:

Am 2. Mai 2015 verkündete der Kensington Palast um die Mittagszeit, dass am frühen Morgen Prinzessin Charlotte (4) geboren sei. Noch am gleichen Tag traten die zweifachen Eltern in das Blitzlichtgewitter der Fotografen und präsentierten stolz ihre kleine Tochter. Auf die Bekanntgabe des Namens mussten die Fans dann weitere 48 Stunden warten: Charlotte Elizabeth Diana zierte am 4. Mai groß die internationalen Titelseiten.

So lief es bei Louis ab:

Die Geburt des dritten Kindes sorgte bei den Klatschblättern im April 2018 schließlich für erneute Unruhe. Stundenlang folgte eine Schlagzeile auf die andere – immerhin war schon am Morgen des 23. Aprils an die Öffentlichkeit gelangt, dass Kate in den Wehen liege. Gegen Mittag machte die Baby-News dann die Runde. Mit ihrem ersten Auftritt als Familie wartete das Ehepaar weitere Stunden – dafür präsentierte es sich jedoch erstmals zu fünft. Ganze drei Tage ließen sich Kate und William dann Zeit, bis sie am 27. April stolz hinausposaunten, dass ihr dritter Spross Prinz Louis (1) heißt.

Für welche zeitliche Abfolge sich Meghan und Harry wohl entscheiden werden? Blickt man auf die letzten drei Thronfolger-Geburten zurück, könnte es immerhin bis zu drei Tage dauern, bis der Babyname öffentlich wird. Die ersten Schnappschüsse hingegen dürften schnell folgen.

+++Update+++

Wie Prinz Harry jetzt in einem Interview mit Sky News verkündete, werde die junge Familie Sussex sehr wahrscheinlich in zwei Tagen von sich hören lassen und erstmals gemeinsam vor die Öffentlichkeit treten.

