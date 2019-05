Im März 2017 verfiel Gavin Rossdale (53) der hübschen Sophia Thomalla (29), aber Anfang des Jahres hatte es sich wieder ausgeturtelt. Die Verflossene des Rockers zeigte sich bereits wenig später super happy mit dem Fußballer Loris Karius (25) – aber auch bei dem Sänger hat es nun offensichtlich wieder gefunkt! Bereits vor wenigen Wochen zeigte sich Gavin mit einer unbekannten Schönen an seiner Seite. Jetzt steht fest: Seine Neue ist ein Erotik-Model!

Wie Bild berichtete, handele es sich bei der neuen Frau an der Seite des Rockstars um das Erotik-Model Natalie Golba. Vergangenen Dienstag schlenderte das frisch verliebte Paar Hand in Hand am Venice Beach von Los Angeles entlang. Gemeinsam führten die Turteltauben dabei Gavins Zwergspitz Chewie aus.

Interessant: Natalie ist vier Jahre jünger als Daisy Lowe (30), die älteste Tochter des Bush-Frontmanns. Das Model strebe neben ihrer Erotik-Karriere auch noch eine Schauspielkarriere an und betreibe einen eigenen Food-Blog. Denkt ihr, dass Gavin seine neue Freundin seinen Kindern vorstellt, wie damals schon Sophia? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / nataliegolba Natalie Golba, Erotik-Model

Instagram / nataliegolba Natalie Golba um Juli 2018

ActionPress / enewsimage Gavin Rossdale und Sophia Thomalla 2018 in Los Angeles

