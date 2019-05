Laura Müller hat ein klares Ziel vor Augen: Die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler (46) möchte Influencerin werden! Die schulische oder eine berufliche Ausbildung stelle sie dafür vorerst hinten an, sie möchte ihr Geld mit Social Media verdienen. Für Anna Heiser ein absolutes Unding! Die Liebste von Bauer sucht Frau-Namibier Gerald kann Lauras Zukunftspläne nicht für gut heißen. In ihren Augen sollten junge Erwachsene lieber bodenständigen Jobs nachgehen.

"Liebe Welt, in welche Richtung gehst du?", beginnt Annas Posting auf Instagram, in dem sie Lauras Influencer-Vision scharf kritisiert. Es sei nicht das erste Mal, dass die studierte Dolmetscherin von dieser Berufswahl höre. "Vielleicht bin ich altmodisch, vielleicht auch zu skeptisch", erklärt Anna weiter. "Persönlich glaube ich nicht, dass Instagram und Co. ewig halten werden, denn in der modernen Welt, in der neue Produkte fast mit Lichtgeschwindigkeit auf den Markt kommen, wird es bald einen Ersatz für die uns bekannten sozialen Netzwerke geben – es kann aber auch sein, dass ich mich irre", prophezeit die 28-Jährige.

Abschließend appelliert Anna an die Verantwortung der Eltern: Sie sollten ihren Kindern deutlich machen, wie "wertvoll Berufe wie Krankenschwester, Friseur oder Polizist" seien, anstatt ihren Nachwuchs "vor YouTube zu setzen, um selbst Ruhe zu haben." Schließlich stimmt sie versöhnliche Töne an: Alle seien auf ihre Art Influencer. "Jeder von uns beeinflusst andere Menschen, unabhängig davon, ob in der virtuellen oder realen Welt", beteuert die gebürtige Polin.

Instagram / wendler.michael Laura M. und Michael Wendler

Instagram / gerald_heiser Anna und Gerald Heiser am ersten Advent

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im September 2018

