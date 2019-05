Elias Becker (19) einmal ganz anders! Das Markenzeichen des Sohns von Tennislegende Boris Becker (51) und dessen Ex-Frau Barbara Becker (52) war eigentlich immer sein Lockenkopf. Mit diesem gab er sogar in Mailand sein Laufsteg-Debüt für das weltberühmte Label Dolce & Gabbana. Seine Karriere als Model nimmt weiterhin ordentlich Fahrt auf, doch demnächst wird Elias deutlich verändert über den Catwalk laufen: Der Becker-Sprössling überrascht mit einer neuen Frise!

Papa Boris teilte am Dienstag auf Instagram einen Schnappschuss von sich und seinem Sohn. Elias lächelt zufrieden in die Kamera – und hat auch allen Grund dazu, selbstbewusst zu sein. Denn mit seinem neuen coolen Look stiehlt er seinem berühmten Papa ganz eindeutig die Show: Elias' wilde Locken sind verschwunden – stattdessen trägt der Junior die Haare jetzt raspelkurz und blondiert! Die Follower sind begeistert und kommentieren den Schnappschuss mit "Großartig!" und "Er ist so wunderschön".

Das Foto zeigt wieder einmal, was für eine enge Beziehung zwischen Papa und Sohn herrscht – und darauf ist Boris auch sehr stolz! "Ich kann seine Fragen beantworten, er hört mir noch zu", offenbarte er im vergangenen Juni auf einer Konferenz der Zeit. Es sei schön für ihn, wenn seine Söhne die Nähe und das Gespräch mit ihm suchen würden.

Getty Images Elias Becker bei der Berlin Fashion Week, 2019

Instagram / e.current Elias Becker

Instagram / e.current Elias Becker mit seinem Vater Boris

