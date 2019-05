Die Fans von Gute Zeiten, schlechte Zeiten sind in großer Sorge! Anfang März flimmerte Daniel Fehlow (44) in der beliebten Vorabendserie ein vorerst letztes Mal in seiner Rolle als Leon Moreno über die Bildschirme, bevor er sich vorübergehend in eine TV-Auszeit verabschiedete. So lautet der Plan des Schauspielers zumindest offiziell. Nach der Folge vom 8. Mai 2019 befürchten Fans nun allerdings, dass Daniel möglicherweise gar nicht mehr zur Daily zurückkehren werde!

Während der Ausstrahlung der GZSZ-Folge vom 8. Mai 2019 läuteten bei den TV-Zuschauern offenbar die Alarmglocken. Ihre Sorgen teilten Fans der Serie via Twitter miteinander: "Kommt Leon nicht mehr wieder?", wollten viele Zuschauer wissen. Anlass für diese Frage war anscheinend, dass die Serienfigur Hans-Joachim "Jo" Gerner (Wolfgang Bahro, 58) in der besagten Folge zur Überraschung der Fans in Leons ehemalige Bleibe eingezogen war.

Wird Daniel Fehlow nun etwa doch nicht mehr in den Kolle-Kiez zurückkehren? Auf Anfrage von Bunte konnte der Sender die besorgten Fans beruhigen: "Wenn dem so sein sollte, werden wir es rechtzeitig verkünden."

ActionPress / face to face / Bieber Daniel Fehlow im September 2013

Getty Images Wolfgang Bahro im November 2016 in Köln

ActionPress / Future Image / Frederic Kern Felix von Jascheroff und Daniel Fehlow im Mai 2017 in Berlin

