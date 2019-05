Sie legt sich mächtig ins Zeug! Erst im Juni vergangenen Jahres wurden Desperate Housewives-Star Eva Longoria (44) und ihr Mann José Antonio Bastón (51) Eltern eines kleinen Jungen – vor Kurzem zeigte sich die Schauspielerin nach ihrer Schwangerschaft sichtlich erschlankt. Dennoch scheint die US-Amerikanerin momentan noch fleißig weiter zu trainieren – denn die 44-Jährige verriet nun: Sie will für einen ganz bestimmten Anlass in Form kommen!

Für das Filmfestival in Cannes fliegen jedes Jahr Prominente aus aller Welt an die französische Riviera – und genau für dieses Event soll sich das Model aktuell täglich im Fitness-Studio quälen! Auf Instagram veröffentlichte Eva mehrere kurze Videos, in denen sie verschiedene Übungen absolviert. Im Zuge dessen verriet die Darstellerin auch, dass sie sich bereits seit sechs Monaten diesem harten Programm unterziehe – das Ziel: Cannes.

Neben ihren Fitness-Videos teilt der Serien-Star aber auch immer wieder Fotos von sich und ihrem kleinen Sohn Santiago. Vor einigen Monaten postete Eva beispielsweise einen Schnappschuss, der sie und ihren kleinen Sprössling schlafend auf einem Sofa zeigt – dazu schrieb die Schauspielerin: "Morgens in Miami."

Instagram / evalongoria Eva Longoria bei ihrem Workout

Getty Images Eva Longoria und José Antonio Bastón

Instagram / evalongoria Eva Longoria und ihr Sohn Santiago

