Jordin Sparks (29) muss schon wieder einen schweren Verlust verkraften! Erst im Januar vergangenen Jahres starb die Stiefschwester der US-Sängerin. Die 16-jährige Bryanna verlor den Kampf gegen ihre Sichelzellenanämie – eine angeborene Krankheit, die die roten Blutkörperchen betrifft. Nur ein Jahr später kam es nun zu einer weiteren Tragödie in der Familie: Jordins Stiefvater starb am Samstag an einem Schlaganfall!

Wie die Managerin der Musikerin, Nichet Smith, gegenüber Hollywoodlife berichtet, sei James Jackson im Alter von 51 Jahren verstorben. Der ehemalige Feuerwehrmann war seit 2014 mit Jordins Mutter verheiratet. An dem Tag, an dem die ehemalige American Idol-Gewinnerin die schlimme Nachricht erreichte, sollte sie eigentlich einen Preis von der LadyLike-Stiftung erhalten. "Ihr Stiefvater starb an einem Schlaganfall, deswegen hat sie das Event verpasst, um bei ihrer Familie zu sein", verkündete Nichet Smith, die bei der Veranstaltung den Award für die Künstlerin entgegennahm.

Doch die beiden Familienmitglieder sind nicht die einzigen Menschen, von denen sich Jordin bereits für immer verabschieden musste. In der Woche, als Bryanna starb, fanden auch drei weitere Personen in ihrem Umfeld den Tod: Ihre zwei Freunde Leah und Rasual starben bei einem Autounfall und auch ihren Cousin Q verlor sie unter unbekannten Umständen. "Vier Engel in einer Woche. Mein Herz ist so schwer und zerbrochen. Ich bin im Schock, betäubt und fühle trotzdem alles auf einmal", offenbarte sie damals auf Instagram.

Frederick M. Brown/Getty Images Jordin Sparks bei einem Event in Pasadena 2016

Getty Images Jordin Sparks, 2016 in Arizona

Instagram / jordinsparks Sängerin Jordin Sparks



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de