Sie weiß, wie man einen Babybauch perfekt in Szene setzt! Erst vor rund einem Monat hatte Amber Rose (35) für die Nachwuchsüberraschung gesorgt: Mit einem Schnappschuss vom Arztbesuch hatte das Model verraten, dass sie und ihr Freund, der Rapper A.E., ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die bald zweifache Mama präsentierte jetzt stolz ihre immer runder werdende Körpermitte und zeigte dabei auch: So lässig kann ein Schwanger-Look aussehen!

Gemeinsam mit Alexander Edwards, wie ihr Partner mit bürgerlichem Namen heißt, und ihrem Sohnemann Sebastian (6) wurde Amber am Dienstag beim Verlassen der Cheesecake Factory in Los Angeles von Paparazzi erwischt. Für ihren Ausflug wählte die 35-Jährige eine lockere schwarze Stoffhose, die ihre Kurven dezent umspielte. Der Schnitt ihres Oberteils in selber Farbe gab den Blick auf ihre Körpermitte frei: Das fließende Crop Shirt ging nur bis knapp unter die Brust. Ihren Babybauch konnte die 35-Jährige so kein bisschen verstecken – und wollte das offenbar auch nicht!

Obwohl ihr Bäuchlein wächst und wächst, muss sich Amber aber noch etwas gedulden, bis sie ihren zweiten Sohn endlich im Arm halten kann. Wie Daily Mail berichtet, soll Söhnchen Sebastian, der aus der Ehe mit Wiz Khalifa (31) stammt, erst im Oktober sein Geschwisterchen begrüßen können.

Instagram / amberrose Model Amber Rose, April 2019

Getty Images A. E. und seine Freundin Amber Rose bei einer Pre-Grammy Party

FIA Pictures / MEGA Amber Rose im Mai 2019 in Los Angeles

