Heute geht eine TV-Ära zu Ende! Es sind nur noch wenige Stunden bis zum großen Finale von Game of Thrones – dann werden die Fans wissen, wie die Erfolgsserie endet. In der vergangenen Episode verbrannte Daenerys mithilfe ihres Drachen zahlreiche unschuldige Bewohner der Hauptstadt Königsmund – sogar Emilia Clarke (32) zeigte sich über die Wesensveränderung ihrer Figur zutiefst geschockt. Doch wird die Drachen-Königin am Ende auch den Eisernen Thron besteigen?

Diese Frage wird am Sonntagabend beantwortet. Die Zahl der möglichen Regenten wurde im Halbfinale der HBO-Produktion jedenfalls weiter begrenzt, da erneut viele Figuren gestorben sind – nach Angaben von Daily Mail seien in den 72 Folgen 200.000 Charaktere ums Leben gekommen. Mit dem Tod von Cersei Lannister, Lord Varys, Qyburn und den beiden Clegane-Brüdern sind in der jüngsten Episode auch einige namhafte Personen aus dem Rennen um den Thron ausgeschieden. Über die Frage, ob ebenfalls Jamie Lannister in der Schlacht um Königsmund sein Ende fand, scheint derzeit noch Uneinigkeit unter den Fans zu herrschen. Mit Jorah Mormont und Theon Graufreud waren in der achten Staffel auch schon zuvor Figuren verstorben, die zum Kreis der Kandidaten auf den Eisernen Thron gezählt hatten.

Bei einem Teil der Zuschauer stößt die finale Staffel schon vor der Ausstrahlung der letzten Episode auf mächtig Gegenwind: Viele forderten sogar, die aktuellen Folgen noch einmal komplett neu zu verfilmen – eine entsprechende Online-Petition hätten bereits über eine Million Menschen unterschrieben.

Getty Images Emilia Clarke im April 2019

Getty Images Conleth Hill, "Game of Thrones"-Star

Getty Images Nikolaj Coster-Waldau in der "IMDb Show"

