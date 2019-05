Stefanie Giesinger (22) weiß, wie sie sich gekonnt in Szene setzt! Die 22-Jährige gehört zu den angesagtesten deutschen Models. Auf Instagram folgen der Beauty ganze 3,6 Millionen Follower, die sie stets mit schönen Kampagnen-Bilder und privaten Schnappschüssen auf dem Laufenden hält. Nun war die Laufsteg-Schönheit beim Filmfestival in Cannes – und verzauberte dort alle mit ihrer elfenhaften Statur und ihrer natürlichen, positiven Ausstrahlung!

Mit diesem Look wird Stefanie den Filmschaffenden garantiert im Gedächtnis bleiben. In ihrem grünen schulterfreien Paisleyprint-Minikleid aus Chiffon von Etro strahlte die Schönheit auf dem Red Carpet an der Côte d’Azur. Ein besonderes Highlight ihrer Traumrobe war eine große Schleife an der Taille und eine Schleppe. Dazu kombinierte die Influencerin goldene High Heels. Trotzdem wirkte die Germany's next Topmodel-Gewinnerin aus dem Jahr 2014 sehr natürlich – und ganz und gar nicht wie eine Diva.

Während andere Stars auf knallige Farben und ein farbenfrohes Make-up setzten, zeigte Stefanie, was für eine Naturschönheit sie ist. Ihr Make-up hielt die Influencerin sehr dezent mit nudefarbenen Lippenstift, goldenen Lidschatten und einem Hauch Bronzer.

Getty Images Stefanie Giesinger im Mai 2019 im Martinez Hotel in Cannes

Getty Images Stefanie Giesinger im Mai 2019 in Cannes

Getty Images Stefanie Giesinger im Mai 2019 beim Filmfestival in Cannes

