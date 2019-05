Am Sonntag ließ Nadine Klein (33) die große Liebesbombe platzen: Die Bachelorette von 2018 ist frisch verliebt, wie sie auf ihrem Social-Media-Account enthüllte. Sie veröffentlichte ein süßes Couple-Pic von sich und ihrem Neuen, auf dem sich die beiden Turteltauben tief in die Augen schauen. Nadines Neuer heißt Tim und ist aus Berlin, führt aber offenbar – anders als seine Liebste – kein Leben in der Öffentlichkeit. Nachdem Tim bislang nur von der Seite zu sehen war, zeigt die Reality-Darstellerin ihr Herzblatt nun endlich mal von vorne!

In der Instagram-Story grinsen Nadine und Tim total happy in die Kamera. Dazu schreibt Nadine: "Wir nehmen Abschied von dieser Aussicht" und lässt die Kamera schwenken, um ihren Followern einen traumhaften Meerblick zu präsentieren. Dem Kommentar nach zu urteilen, neigt sich der gemeinsame Pärchen-Urlaub, den die zwei momentan auf Ibiza machen, dem Ende zu. Doch von Traurigkeit ist bei Nadine und Tim nichts zu sehen – ganz im Gegenteil: Die Liebenden strahlen vor Glück.

Erst im vergangenen November hatte sich Nadine von ihrem damaligen Freund Alexander Hindersmann (30) getrennt. Im "Bachelorette"-Finale hatte sich die Blondine für den 30-Jährigen entschieden, doch ihre Liebe währte nicht lange. In einem ersten Statement betonten die beiden Reality-TV-Stars damals, dass sie friedlich auseinandergegangen seien.

Instagram / nadine.kln Tim Nicolas und Nadine Klein

Instagram / nadine.kln Nadine Klein

AEDT/WENN.com Alexander Hindersmann und Nadine Klein beim Tribute to Bambi

