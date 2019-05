Vom Good Guy zum Gangster! Die GZSZ-Fans kennen und lieben Felix von Jascheroff (36) in seiner Rolle als John Bachmann. Der Schauspieler ist seit Juli 2001 Teil der erfolgreichen Daily-Soap. Vor sieben Jahren absolvierte er nebenbei noch eine Ausbildung zum Stuntman, weil er Actionfilme liebt. Seine Skills dürften ihm nun eine Gastrolle verschafft haben: Felix verkörpert einen Bösewicht bei Alarm für Cobra 11!

In der neuen Folge des Action-Formats am Donnerstag wird der GZSZ-Star von Kult-Komissar Semir Gerkhan (Erdogan Atalay, 52) gejagt! Im RTL-Interview freute sich Felix sichtlich auf den kurzzeitigen Serienwechsel: "Da wir ja eine tägliche Serie sind, die auch mal das Leben erzählt, kommt es hin und wieder mal vor, dass da irgendwas in die Luft geht oder irgendwer stirbt, aber nicht jeden Tag. Von daher freue ich mich immer, wenn ich so etwas machen darf." Die meiste Arbeit mache bei Action-Szenen immer das Opfer. Schlagen kann seiner Meinung nach jeder, aber Ausweichen, sodass es gut aussieht, das ist eine ganz andere Sache.

Felix ist nicht der erste GZSZ-Darsteller, der eine Gastrolle bei Alarm für Cobra 11 übernimmt. In den vergangenen Jahren spielten unter anderem Raúl Richter (31), Sila Sahin (32), Susan Sideropoulos (37) und Nadine Menz (28) mit – die mittlerweile alle nicht mehr bei GZSZ vor der Kamera stehen. Auch Felix' TV-Schwester Anne Menden (32) war bereits in einer Folge der beliebten Actionserie zu sehen.

TVNOW / Gordon Muehle Erdogan Atalay und Daniel Roesner bei "Alarm für Cobra 11"

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff im Mai 2019

Instagram / raulrichter Raúl Richter im April 2019

