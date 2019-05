Was für ein Auftritt! In den 90er-Jahren wurde Tatyana Ali (40) durch die US-Sitcom Der Prinz von Bel-Air berühmt, die auch für Hollywood-Star Will Smith (50) damals den Durchbruch bedeutete. Lange Zeit sind die ehemaligen Kollegen nicht auf dem roten Teppich zusammengekommen, doch zur Premiere des Disney-Klassikers Aladdin gab es nun eine Reunion. Und dabei überraschte vor allem Tatyana – denn diese erschien nicht nur hochschwanger, sondern auch in einem atemberaubenden Outfit!

Die 40-Jährige zog mit ihrem sonnenblumengelben, schulterfreien Kleid und ihrem glücklichen Strahlen alle Blicke auf sich. Auch ihr hübscher Babybauch war in dem bodenlangen, figurbetonten Dress nicht zu übersehen! Tatyana kombinierte zu ihrem Look bunte Ohrringe sowie schlichte goldene Sandalen. Ihre dunklen Haare trug sie hochgesteckt, wodurch ihre Schulterpartie zusätzlich betont wurde und die auffallenden Ohrringe perfekt zur Geltung kamen. Die Schauspielerin erschien zur Premiere mit ihrem Mann Vaughn Rasberry und dem gemeinsamen Sohn Edward und strahlte dabei bis über beide Ohren, wie auf Bildern des Events deutlich zu sehen ist.

Erst im April hatte Tatyana ihre Schwangerschaft mit einem Posting bei Instagram verkündet. In diesem schrieb sie unter anderem, sie fühle sich sehr gesegnet, erneut schwanger zu sein. Würdet ihr gerne noch mehr Baby-Updates von Tatyana bekommen? Stimmt ab!

Kevin Winter/Getty Images "Der Prinz von Bel-Air"-Stars Will Smith und Tatyana Ali

Anzeige

Rich Fury/Getty Images Tatyana Ali mit Mann ihrem Mann Vaughn Rasberry und dem gemeinsamen Sohn Edward

Anzeige

Rich Fury/Getty Images Schauspielerin Tatyana Ali bei der "Aladdin"-Premiere

Anzeige

Würdet ihr gerne noch mehr Baby-Updates von Tatyana bekommen? Ja, total gerne! Nein, eigentlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de