Tatyana Ali (40) und ihr Mann Dr. Vaughn Rasberry freuen sich über ihren zweiten Sohn! Bereits vor drei Jahren wurde der ehemalige "Prinz von Bel-Air"-Star zum ersten Mal Mutter: Im September 2016 brachte Tatyana den kleinen Edward Aszard Rasberry zur Welt. Im April dieses Jahres verkündete die 40-Jährige dann in den sozialen Medien, dass sie bereits zum zweiten Mal schwanger sei. Jetzt soll der kleine Spross endlich da sein!

In einem Gespräch mit Essence verriet Tatyana nun, dass Söhnchen Alejandro Vaughn Rasberry bereits am 15. August das Licht der Welt erblickt habe. "Vaughn und ich platzen vor Glück über die Geburt unseres neusten Familienmitglieds", meinte die Schauspielerin in dem Interview, in dem sie über ihre Schwangerschaftserfahrungen sprach: "Unsere schlaflosen Nächte sind wahnsinnig lustig."

Auf Instagram erklärte Tatyana, dass sie sich bewusst dazu entschieden habe, mit dem Magazin über ihre Schwangerschaften und die Geburt ihrer Söhne zu sprechen. "Ich beschloss, meine erste Geburtserfahrung und einiges von dem, was ich während dieser Schwangerschaft gelernt habe, in einem Essay zu teilen, das heute Morgen von Essence veröffentlicht wurde. Ich fühle mich dazu angehalten, die Informationen zu teilen, die mir in den letzten Monaten gegeben wurden", schrieb sie in einem Kommentar.

Instagram / tatyanaali Tatyana Ali, Dr. Vaughn Rasberry und Edward Aszard Rasberry, 2019

Anzeige

Rich Fury/Getty Images Schauspielerin Tatyana Ali bei der "Aladdin"-Premiere

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images "Der Prinz von Bel-Air"-Stars Will Smith und Tatyana Ali

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de