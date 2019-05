Die Fans von Paris Hilton (38) und Kim Kardashian (38) sind ganz aus dem Häuschen! Nach Jahren der Funkstille feiern sie seit einigen Monaten ein BFF-Comeback. Die Reality-Queen hatte sogar einen Auftritt in Paris’ neuem Musikvideo. Dass die beiden Meisterinnen der Selbstinszenierung wieder mehr Zeit zusammen verbringen, freut vor allem die Hotelerbin: Sie spricht in Interviews in höchsten Tönen von der wiedergewonnenen Freundin.

Für ihre neue Club-Single “Best Friend’s Ass” holte Paris natürlich passend zum Titel ihre BFF Kim vor die Kamera, schließlich hat Letztere das wohl berühmteste Hinterteil der Welt. Doch die beiden arbeiteten nicht nur für das Projekt zusammen, sondern hängen auch wieder privat miteinander ab. “Ich kenne sie schon mein ganzes Leben und wir haben seit einiger Zeit wieder so viel Spaß zusammen”, schwärmte Paris im Interview mit People. “Wir hatten eine tolle Zeit auf Kourtney Kardashians (40) Geburtstagsparty und dann auch auf Travis Scotts (28) Geburtstagsparty. Es ist wirklich schön”, erzählte die Kultblondine weiter. Scheint, als wären sich die Superstars nun näher als je zuvor. Ganz zum Vergnügen der Fans, die sich auf weitere gemeinsame Auftritte freuen dürfen.

Ob privat oder beruflich – die Beautys sind einfach auf einer Wellenlänge. Auch in der Radioshow You Up with Nikki Glaser äußerte sich Paris nur positiv über Kim: “Sie ist die Beste. Sie ist pünktlich, sie ist so professionell und einfach nett zu jedem Crewmitglied, sie ist so toll.”

Kevin Winter / Getty Images Kim Kardashian und Paris Hilton bei Paris Hilton's Album Release Party, 2006

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Paris Hilton

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Paris Hilton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de