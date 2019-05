Jenelle Evans (27) und David Eason sorgen zurzeit für viele negative Schlagzeilen! Der ehemalige Teen Mom-Star und ihr Mann haben gerade erst durch ein Gerichtsurteil das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter Ensley verloren und auch Jenelles andere beiden Kinder dürfen nicht mehr bei ihrer Mutter leben. Zu dem Rechtsstreit kam es, weil David vor den Augen seiner Tochter den Familienhund erschossen hatte. Und jetzt wirft auch ein Video kein gutes Licht auf den Familienvater!

In dem Clip sieht man David in ihrem Haus in North Carolina, wie TMZ berichtet. Wann genau es aufgenommen wurde, ist allerdings nicht bekannt. Im Hintergrund hört man ein Baby, während er in der Küche steht und massiv flucht: "Du könntest jetzt sterben, da gebe ich einen F*** drauf. Du bist ein verf****** Stück Sch****. Du bist das größte verf****e Stück Sch****, das ich kenne." Am Ende streckt er den Mittelfinger geradewegs in die Kamera. Es lässt vermuten, dass Jenelle hinter der Kamera sitzt – doch sicher geklärt ist das nicht.

Jenelles Sohn Kaiser hatte vor Gericht eine besorgniserregende Aussage über David getroffen: Er solle "extreme" Angst haben, wieder bei seinem Stiefvater zu leben, und soll von ihm sogar schlecht behandelt worden sein.

Getty Images TV-Sternchen Jenelle Evans

Getty Images Jace, Ensley und Jenelle Evans

Getty Images Jenelle Evans und David Eason bei den MTV Movie Awards 2016

