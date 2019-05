Ist Sylvie Meis (41) wieder auf Flirtkurs? Seit ihrer Scheidung von Rafael van der Vaart (36) hatte die gebürtige Niederländerin bislang leider weniger Glück in der Liebe: In den vergangenen sechs Jahren gingen sieben Beziehungen in die Brüche. Hat sie nach der Trennung von Bart Willemsen nun wieder Schmetterlinge im Bauch? Der jüngste Social Media-Beitrag der TV-Moderatorin lässt vermuten, dass sie sich wieder verliebt haben könnte.

Zwar ist Sylvie momentan nicht in der Stadt der Liebe unterwegs, dafür hält sie sich aber in Bella Italia auf. Zu einem Instagram-Schnappschuss aus dem Süden Europas schrieb sie einen verheißungsvollen Hashtag: "Love is in the Air." Hat sich da jemand auf Reisen etwa verguckt? Wenige Stunden später lieferte die TV-Beauty in ihrer Story eine mögliche Erklärung für das mehrdeutige Posting: Sylvie besucht eine Hochzeit – klar liegt da Liebe in der Luft!

Verwunderlich wäre ein neuer Mann in Sylvies Leben allerdings nicht. Immerhin verriet die Ex-Das Supertalent-Jurorin in einem Interview mit RTL: "Ich liebe es, mich zu verlieben." Vor wenigen Tagen wurde die Moderatorin zudem bei einem Dinner-Date gesichtet – es bleibt also spannend...

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Model

P.Hoffmann/WENN.com Syvlie Meis beim SemperOpernball 2019

WENN.com Sylvie Meis bei den About You Awards in München

