Melanie Müller (30) ist nach Jürgen Milski (55) die nächste Ballermann-Sängerin, die in Sachen Wendler-Turtelei kein Blatt vor den Mund nimmt! Michael Wendler (46) und seine Partnerin Laura haben ihre Beziehung von Anfang an öffentlich zelebriert: Beinahe tägliche Knutsch-Pics wurden kürzlich nur noch von der Nachricht übertroffen, dass 2021 die Hochzeit ansteht und sich die beiden sogar Kinder vorstellen können. Michaels Musiker-Kollegin Melanie glaubt jedoch nicht, dass seine Partnerschaft von Dauer sein wird.

"Ich würde die Beziehung nicht für voll nehmen!", schießt die Blondine im RTL-Interview heftig gegen den "Sie liebt den DJ"-Interpreten und die 28 Jahre jüngere Schülerin. Von den Heiratsplänen und dem Kinderwunsch der beiden hält die einstige Dschungelkönigin überhaupt nichts: "Die beiden sind verliebt, haben ein bisschen Spaß in der Kiste. Gucken wir mal, was in einem halben Jahr ist, dann redet niemand mehr von Hochzeit oder Kindern." Schließlich ist sie sich sicher – wenn der erste heftige Streit die noch junge Liebe belastet, könnte es schnell aus und vorbei sein.

Darüber hinaus weiß Melanie nicht genau, was sie von Wendlers Auserwählten halten soll: "Es gibt 18-Jährige, die sind intelligent. Ich weiß bei Laura nicht, ob sie intelligent oder einfach nur hübsch ist." Die Wahl-Mallorquinerin hat die Schülerin zwar noch nicht kennengelernt – was für eine Herausforderung ein großer Altersunterschied für eine Beziehung darstellt, weiß sie aber aus eigener Erfahrung: Zwischen ihr und ihrem Ehemann Mike Blümer liegen immerhin 23 Jahre. Die beiden sind seit 2014 glücklich verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter namens Mia Rose (1).

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Mai 2019

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller, Mike Blümer mit ihrer Tochter Mia Rose

