Joe Jonas (29) und Sophie Turner (23) wollen sich im Spätsommer das Ja-Wort geben – zum zweiten Mal! Denn trotz großer Hochzeitspläne heirateten die Turteltauben am 1. Mai ganz überraschend in einer Kapelle in Las Vegas. Doch die große Zeremonie soll trotzdem noch stattfinden – und da darf natürlich ein gebührender Abschied aus dem Junggesellen-Dasein nicht fehlen: Den feierte Joe jetzt schon mal auf Ibiza!

Joe postete am Donnerstag Fotos von seinem JGA auf Instagram, der nach Angaben von Daily Mail Anfang der Woche stattgefunden hatte. Zusammen mit seinen drei Brüdern Kevin (31), Nick (26), Frankie und seinen Freunden gönnte sich der Sänger Longdrinks und Zigarren in einem Haus auf der spanischen Insel. "Die Jungs. Die Jungs. Die Jungs. Unglaubliches Wochenende voller Partys auf Ibiza. Ich liebe euch alle", schreibt der Star zu den Schnappschüssen.

Joes Schwägerin Priyanka Chopra (36) plauderte bereits erste Details der zweiten Hochzeitsfeier des Paares aus. Offenbar soll diese unter einem sportlichen Motto zelebriert werden: Rugby und Fußball soll an ihrem besonderen Tag ganz oben auf der Agenda stehen.

