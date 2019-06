Das dürfte keine Liebe auf den ersten Blick gewesen sein! Aktuell fegt der ehemalige Profihandballer Pascal Hens (39) über das Let's Dance-Parkett – und das mit Erfolg: Mittlerweile hat sich der Sportler zu einem richtigen Publikumsliebling gemausert. Auch seine Frau Angela fiebert regelmäßig im Studio mit und ist wohl sein größter Fan – doch das war nicht immer so: In einem Interview hat Pascal nun verraten, dass Angela anfangs so gar nicht auf ihn geflogen ist.

Im Gespräch mit der Bild fand Pascal klare Worte für die anfänglichen Gefühle seiner heutigen Partnerin: "Meine Frau hat mich gehasst." Auslöser für diese deutliche Antipathie war die gemeinsame Leidenschaft: der Handballsport. Als sich die beiden nämlich vor 16 Jahren kennenlernten, spielten sie in unterschiedlichen Vereinen, wie der Hamburger weiter erklärte: "Wenn sie gegen uns verloren haben, war sie echt sauer und konnte mich nicht leiden."

Aber Pascal sollte noch seine Chance bei Angela bekommen: "Als sie mich dann kennengelernt hat, fand sie mich doch gut." Sogar so gut, dass die beiden sich vor zehn Jahren dann die ewige Treue versprachen. Gekrönt wurde die Beziehung dann noch durch zwei Kinder: Noah Ben und Mila.

Instagram / pommes_23 Pascal Hens mit seiner Frau Angela

Getty Images Pascal und Angela Hens im Dezember 2009 in Hamburg

Instagram / pommes_23 Pascal Hens mit seinen Kindern Mila und Noah und seiner Frau Angela im April 2019 in Hamburg

