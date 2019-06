Die Trio-Challenge war für Benjamin Piwko (39), Isabel Edvardsson (36) und Regina Luca (30) gleich in doppelter Hinsicht eine Herausforderung! Der Schauspieler und die beiden Profitänzerinnen mussten erstmals zu dritt eine Performance für Let's Dance einstudieren. Mittlerweile sind Isabel und Benjamin, was den Umgang mit Benjamins Gehörlosigkeit angeht, bereits ein eingespieltes Team. Regina kam neu hinzu – hatten die drei deshalb Kommunikationsprobleme oder lief das Training wie am Schnürchen?

Gegenüber Promiflash verriet die Tänzerin, die gemeinsam mit Sängerin Kerstin Ott (37) vor einigen Wochen aus der Sendung schied, dass sie und Benjamin keine Übersetzungshilfe von Isabel gebraucht hätten. Sie hätten einander auch ohne Worte verstanden. "Man unterhält sich ja auch hinter den Kulissen, deshalb konnten wir uns direkt super verstehen. Auch jetzt ohne Probleme, ohne, dass ich seinen Mund anschauen muss", stellte die 30-Jährige klar. Da sie bereits in der Kennenlernshow mit dem Schauspieler getanzt hatte, habe sie ihn schon vor der gemeinsamen Übungswoche gut gekannt.

Dennoch waren die Proben für das Trio kein Zuckerschlecken. "Es war eine riesige Herausforderung für uns, Samba, den schwersten Tanz, zu tanzen – und ich finde, Benjamin hat ganz viel alleine getanzt. Natürlich musste er bei uns gucken, das ist auf jeden Fall richtig, aber wir haben ihn extra alleine tanzen lassen, damit wir beweisen, dass er das echt mittlerweile kann", erklärte die Frau von Sergiu Luca (36). Sie sei stolz auf die Team-Leistung und habe viel Spaß mit Benjamin und Isabel gehabt.

Getty Images Isabel Edvardsson, Benjamin Piwko und Regina Luca, "Let's Dance"-Teilnehmer 2019

Getty Images Regina Luca, Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson im "Let's Dance"-Viertelfinale 2019

Getty Images Benjamin Piwko, Regina Luca und Isabel Edvardsson im "Let's Dance"-Viertelfinale

