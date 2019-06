Ganze drei Jahre sind Daniela Katzenberger (32) und ihr Mann Lucas Cordalis (51) inzwischen schon verheiratet! Ihre Beziehung machten die beiden im Februar 2014 offiziell. Am 4. Juni 2016 gaben sich die Turteltauben schließlich das Jawort – und zwar live im Fernsehen vor einem Millionenpublikum. Dass ihr Liebe von Dauer sein würde, hatten zu Beginn viele bezweifelt. Mittlerweile haben die zwei allerdings allen bewiesen: Sie sind ein echtes Traumpaar. Promiflash blickt auf die bisherigen Highlights ihrer Beziehung zurück!

Ihr Kennenlernen haben Daniela und Lucas ihrer Familie zu verdanken. Aufgrund von vermeintlichen Extra-Pfunden nahmen Iris Klein (52) und Costa Cordalis (75) vor einigen Jahren an der Promi-Variante von The Biggest Loser teil. Die Kult-Blondine und der Sänger standen ihnen damals als Support zur Seite und lernten sich am Rande der Dreharbeiten letztendlich kennen und lieben. Drei Monate später folgte dann das erste "Ich liebe dich".

Das größte Highlights ihrer Beziehung war bisher aber wohl die Geburt ihrer Tochter. Am 20. August 2015 erblickte die kleine Sophia (3) das Licht der Welt und ist seither der ganze Stolz ihrer Eltern. Wie die Katze bereits verraten hat, soll die Dreijährige auch kein Einzelkind bleiben. Zwar lässt das Geschwisterchen bisher noch auf sich warten – doch wer weiß: Vielleicht folgt das nächste Highlight für die kleine Familie ja schon in Kürze!

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis feierte am 4. Juni 2016 Hochzeit

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf der Remus Lifestyle Night

Daniela Katzenberger, Töchterchen Sophia und Lucas Cordalis

