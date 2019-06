Für diesen besonderen Tag machte Pink (39) eine Ausnahme! Ende März hatte die Sängerin mächtig Hate von ihren Followern bekommen, nachdem sie ein Foto ihres nackten Sohnes Jameson Moon Hart (2) am Strand ins Netz gestellt hatte. Die "So What"-Interpretin zog daraus Konsequenzen und kündigte an, keine Bilder ihrer Sprösslinge mehr zu veröffentlichen. Daran hat sie sich bis jetzt gehalten. Zum Geburtstag ihrer Erstgeborenen Willow Hart (8) hat sie nun aber ein zuckersüßes Throwback-Pic gepostet!

Auf dem Instagram-Profil der Musikerin sieht man aktuell eine Bilderreihe von Willow als Säugling. Auf einer Aufnahme kuschelt sich die wenige Tage alte Maus an ihre Mama. Auf einem anderen Pic lacht sie mit einer Tigermütze auf dem Kopf in die Kamera und weitere Schnappschüsse zeigen, wie Pink Willow badet und stillt. Dazu schrieb die Mama: "Es gibt keine Worte für dieses Gefühl, diese Liebe, diese Dankbarkeit, dieses Wunder. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Baby-Girl."

Außerdem teilte die Rockröhre ein Video von Willows Geburtstagsparty in einer Parcours-Halle. In dem Clip turnt Pink in einer bunt gemusterten Leggings mit Kopfbedeckung am Reck. Ihre Tochter beobachtet das Geschehen von unten und die 39-Jährige witzelte später im Netz: "Wenn Mama dich auf deiner eigenen Geburtstagsparty in Verlegenheit bringt."

Instagram / pink Pinks Tochter Willow

Anzeige

Instagram / pink Pink mit ihrer Tochter Willow

Anzeige

Instagram / pink Pink mit ihrer Tochter Willow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de