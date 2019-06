Diese kleine Familie soll bald noch größer werden! Im Dezember 2018 wurden Paola Maria (25) und ihr Mann Sascha Koslowski zum ersten Mal Eltern: Ihr Söhnchen Leonardo erblickte damals das Licht der Welt. Obwohl die Geburt des kleinen Sohnemannes somit erst ein halbes Jahr zurückliegt, könnte aber offenbar bald weiterer Nachwuchs hinzukommen. Die beiden verrieten nun: Sie planen bereits ihr zweites Kind!

Auf Instagram lud die Youtuberin ihre Follower ein, ihr Fragen zu stellen – und die Antworten der jungen Mutter fielen dabei ziemlich offen aus! Ein Fan wollte wissen, ob sie sich denn ein zweites Kind wünsche, woraufhin der Social-Media-Star verriet: "Ja, wir sind schon am Planen!" Aus weiteren Anfragen wurde deutlich, dass das Paar sich anscheinend auch schon einen Namen für den zweiten Sprössling überlegt hat. Was das Geschlecht angeht, scheinen die beiden jedoch keine bestimmte Präferenz zu haben: "Gute Frage", antwortete die 25-Jährige darauf, ob sich das Paar einen Jungen oder ein Mädchen wünsche.

Wie wohl sich Paola in ihrer Rolle als Mutter fühlt, offenbarte sie erst kürzlich. Aus dem ersten Familienurlaub in Dubai postete die YouTuberin nicht nur einige Bilder, sondern richtete auch gleichzeitig rührende Worte an ihren Jungen: "Du erfüllst mich mit so viel Liebe und Glück, mein kleiner Engel", schrieb sie im Netz.

ActionPress Paola Maria im März 2019

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski mit seinem Sohn Leonardo

ActionPress Paola Maria, YouTuberin

