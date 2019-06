Fotobearbeitungs-Fail bei Influencerin Cathy Hummels (31)? Die brünette Beauty ist aktuell viel unterwegs und hat einiges zu tun: Zum Abschluss ihrer letzten Reise nach Saint Tropez will die Mama mit ihren treuen Followern noch einen Urlaubsschnappschuss teilen, doch das Pic scheint ihre Community zweifach zu verwirren. Irgendetwas scheint nämlich mit dem Arm und den Lippen der Frau von Mats Hummels (30) nicht zu stimmen.

Ihre Instagram-Gefolgschaft vermisst auf besagtem Bild Cathys rechten Arm. "Finde nur ich das creepy, dass ihr rechter Arm völlig verschwunden ist?", kommentiert ein Follower unter dem besagten Post. Ein anderer wittert einen bösen Foto-Fauxpas: "Wo ist der rechte Arm hin? Photoshop-Panne." In der Tat sieht es ein wenig so aus, als wäre das Model ab der Schulter abgeschnitten worden. Dabei stand die Promi-Mama wohl einfach nur in einem unvorteilhaften Winkel.

Doch nicht nur Cathys Arm scheint die Follower zu irritieren, auch die Lippen sehen laut der User etwas anders aus als sonst. "Die Oberlippe! Da kann man sich ja darunter stellen. Wirft genug Schatten für fünf Mann", bemerkt einer der Kommentatoren. Wahrscheinlich handelt es sich auch hierbei um eine optische Täuschung, da man Cathy in letzter Zeit auf ihren sozialen Plattformen eher als natürliche Schönheit bewundern durfte.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Getty Images Mats und Cathy Hummels, 2016

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Mai 2019 in München

